وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً

12:52 م

الوكيل الإخباري- توفي صباح اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، عن عمر يناهز 80 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة. اضافة اعلان





وأكد مصدر من عائلة الرئيس الراحل، في حديث لوسائل إعلامية، نبأ الوفاة، لافتاً إلى أن العائلة ستعلن خلال الساعات المقبلة التفاصيل الرسمية المتعلقة بالوفاة ومراسم الدفن.



ويُعدّ المشير عبدربه منصور هادي ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد إعادة تحقيق الوحدة، حيث تولى مقاليد الحكم في الفترة من فبراير 2012 حتى أبريل 2022 عقب نقله السلطة لمجلس القيادة الرئاسي.









