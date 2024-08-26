 
الإثنين 2024-08-26 02:57 م
 

 

وفاة وإصابات في انهيار جسر مشاة بدمشق

جانب من الجسر | من المصدر
جانب من الجسر | من المصدر
الإثنين، 26-08-2024 01:37 م

الوكيل الإخباري-   في حادث مروّع ومفاجئ، انهار جسر حديدي مخصص لعبور المشاة فوق السيارات وحافلات نقل الركاب، بنهاية الطريق المتحلق الجنوبي في دمشق.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية السورية إن الحادث أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين كانوا داخل باص صغير للركاب، انهار الجسر فوقه تمامًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن انهيار الجسر، حصل بعد أن اصطدمت به من الأسفل، شاحنة تحمل "حفارة" كان ارتفاعها أعلى من ارتفاع الجسر بقليل.


وسبب انهيار الجسر، ازدحامًا شديدًا على الطريق الرئيس الذي يشهد حركة نشطة بشكل دائم، ما عرقل وصول سيارات الإسعاف، حيث عمدت الشرطة إلى فتح مسرب خاص لنقل المصابين.


يشار إلى أن المتحلق الجنوبي يصل في نهايته إلى قرى الريف الغربي من دمشق، مثل السومرية جديدة عرطوز وقطنا وقرى جبل الشيخ.

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

ملكة جمال مصر 2024

فن ومشاهير تتويج سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024

ت

طب وصحة نموذج مبتكر للكشف المبكر عن مرض التوحد

جانب من الاستهداف

فلسطين حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة

جانب من الزيارة

أخبار محلية الدعجة يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

ارشيفية

منوعات ماذا تعرف عن "اليوم العالمي للكلاب"؟

ن

طب وصحة اكتشاف ارتباط بين قضاء الوقت أمام الشاشات في العشرينيات من العمر والنوبة القلبية

بن غفير وغالانت

فلسطين بن غفير يهاجم غالانت ويعدّه منحنيا أمام حماس

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تحلق بعد إعلان من ليبيا



 


الأكثر مشاهدة