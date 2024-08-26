وفاة وإصابات في انهيار جسر مشاة بدمشق

الوكيل الإخباري- في حادث مروّع ومفاجئ، انهار جسر حديدي مخصص لعبور المشاة فوق السيارات وحافلات نقل الركاب، بنهاية الطريق المتحلق الجنوبي في دمشق.

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وقالت وزارة الداخلية السورية إن الحادث أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين كانوا داخل باص صغير للركاب، انهار الجسر فوقه تمامًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن انهيار الجسر، حصل بعد أن اصطدمت به من الأسفل، شاحنة تحمل "حفارة" كان ارتفاعها أعلى من ارتفاع الجسر بقليل.



وسبب انهيار الجسر، ازدحامًا شديدًا على الطريق الرئيس الذي يشهد حركة نشطة بشكل دائم، ما عرقل وصول سيارات الإسعاف، حيث عمدت الشرطة إلى فتح مسرب خاص لنقل المصابين.