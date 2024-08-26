وفاة وإصابات في انهيار جسر مشاة بدمشق

وقالت وزارة الداخلية السورية إن الحادث أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين كانوا داخل باص صغير للركاب، انهار الجسر فوقه تمامًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن انهيار الجسر، حصل بعد أن اصطدمت به من الأسفل، شاحنة تحمل "حفارة" كان ارتفاعها أعلى من ارتفاع الجسر بقليل.
وسبب انهيار الجسر، ازدحامًا شديدًا على الطريق الرئيس الذي يشهد حركة نشطة بشكل دائم، ما عرقل وصول سيارات الإسعاف، حيث عمدت الشرطة إلى فتح مسرب خاص لنقل المصابين.
يشار إلى أن المتحلق الجنوبي يصل في نهايته إلى قرى الريف الغربي من دمشق، مثل السومرية جديدة عرطوز وقطنا وقرى جبل الشيخ.
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