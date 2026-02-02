وفاة والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" - صورة

الإثنين 2026-02-02 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة عبد الكريم نصر الله، والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اليوم الاثنين، بعد حوالي سنة ونصف على اغتيال نجله.اضافة اعلان


وقالت إذاعة "النور" التابعة للحزب في منشور: "السيد عبد الكريم نصرالله والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله في ذمة الله".

وعُلم أن عبد الكريم نصر الله عانى من مضاعفات صحية في اليومين الماضيين قبل وفاته.

وفي 25 مايو 2024، توفيت والدة نصر الله، السيدة نهدية صفي الدين "أم حسن"، كما اغتالت إسرائيل الأمين العام لـ"حزب الله" في 27 سبتمبر 2024.


روسيا اليوم
 
 


