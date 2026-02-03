الثلاثاء 2026-02-03 09:55 ص

وفاة 30 شخصا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   أدى تساقط كثيف للثلوج في اليابان إلى وفاة 30 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، من بينهم امرأة تبلغ 91 عاما عُثر عليها تحت كومة من الثلج يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار خارج منزلها.اضافة اعلان


ونشرت الحكومة المركزية قوات لمساعدة السكان في أوموري، المنطقة الأكثر تضررا حيث لا يزال ما يصل إلى 4,5 أمتار من الثلوج يغطي الأرض في المناطق النائية.

وعقدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اجتماعا خاصا على مستوى مجلس الوزراء صباح الثلاثاء لتوجيه الوزراء ببذل كل ما في وسعهم لمنع الوفيات والحوادث.

وتسببت كتلة هوائية باردة قوية في تساقط ثلوج كثيفة على طول ساحل بحر اليابان في الأسابيع الأخيرة حيث شهدت بعض المناطق أكثر من ضعف الكميات المعتادة.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بوفاة 30 شخصا منذ 20 كانون الثاني حتى الثلاثاء نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة.

ومن بين الضحايا كينا جين البالغة 91 عاما والتي عُثر على جثتها تحت كومة من الثلج في منزلها في أجيغاساوا في أوموري، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية.

وتعتقد الشرطة أن الثلوج سقطت عليها من سطح منزلها ما أدى إلى وفاتها، فيما قال المسؤول إن سبب وفاتها هو الاختناق.

وأضاف المصدر "مع ارتفاع درجات الحرارة، يذوب الثلج المتراكم ويتساقط. ويعتمد ذلك على كمية الثلوج ودرجة الحرارة. تكون المنطقة تحت سطح المنزل مكانا خطيرا".

وقال حاكم مقاطعة أوموري سويتشيرو مياشيتا الاثنين، إنه طلب من الجيش تقديم مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

أسواق ومال الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 30 شخصا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

عربي ودولي محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

خاص بالوكيل سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية المعونة الوطنية يرد على ملحوظة وردت "الوكيل الاخباري" حول عائلة في الكرك

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

عربي ودولي ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني

شؤون برلمانية القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني



 






الأكثر مشاهدة