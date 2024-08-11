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وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان

شعار الكونغرس الأمريكي
شعار الكونغرس الأمريكي




 

الأحد، 11-08-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية التايوانية إن وفدًا يضم مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي وصل إلى تايوان، حيث سيجتمع مع مسؤولين في الجزيرة.

وترأست الوفد المكون من أربعة أعضاء عضو الكونغرس مارلين ستريكلاند، ممثلة المنطقة العاشرة لولاية واشنطن. وسيبقى الوفد الأمريكي في الجزيرة حتى 15 أغسطس.

وأوضحت وزارة الخارجية التايوانية أن البرلمانيين الأمريكيين سيجتمعون خلال الزيارة مع مسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس الإدارة لاي تشينغدي ونائبه شياو ميكين. وسيناقش الجانبان خلال ذلك العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الأمنية في مضيق تايوان.

تصاعد توتر الوضع حول تايوان بشكل كبير في أغسطس 2022 عندما زارت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي الجزيرة. وأدانت الصين الزيارة ووصفتها بأنها دعم للنزعة الانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق كرد عليها.

وفي تلك الفترة، اعتبرت الخارجية الروسية زيارة نانسي بيلوسي لتايوان "استفزازًا سافرًا"، مؤكدة حق الصين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

 

RT

gnews

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