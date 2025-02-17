 
الإثنين 2025-02-17 12:34 م
 

وفود أميركية وروسية إلى الرياض للتحضير لقمة ترامب وبوتين

من لقاء سابق بين الرئيسين بوتين وترامب
من لقاء سابق بين الرئيسين بوتين وترامب
الإثنين، 17-02-2025 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   يصل صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، كما سيصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأميركيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.اضافة اعلان


وفي وقت لاحق من مساء اليوم، يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

تهدف المحادثات المقررة بين المسؤولين الأميركيين والروس إلى إنهاء الحرب التي تشنها موسكو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على أوكرانيا، حيث وجّه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهّد مرارًا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد نقلت أن مسؤولين أميركيين وروسًا سيجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، دون تحديد موعد للقاء المرتقب.

لكن هذه المحادثات قد تشمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كذلك، بحسب ما قاله الرئيس ترامب. وأكد أن كلا الطرفين، الروسي والأوكراني، يريدان إنهاء الصراع بسرعة.

وقال الرئيس الأميركي إن إدارته تعمل بجد لتحقيق تقدم في ملف الحرب في أوكرانيا، كما أكد أن الرئيس الأوكراني سيكون له دور في المحادثات المتوقعة في السعودية.

وأضاف قائلًا: "نحن نتقدم، نحاول التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، ونعمل بجدية شديدة على ذلك. إنها حرب لم يكن ينبغي لها أن تبدأ أبدًا."

وفي هذا الصدد، أكد الكرملين أن مكالمة بوتين وترامب تشير إلى أن روسيا وأميركا ستحلان المشكلات عبر الحوار.

وقال الكرملين في بيان إن موسكو وواشنطن ستتحدثان الآن عن "السلام وليس عن الحرب"، معتبرًا أن اللقاء الأول بين بوتين وترامب له أهمية خاصة في الظروف الحالية.

وبالحديث عن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب من أجل مفاوضات السلام في أوكرانيا، كشفت استطلاعات للرأي نشرتها صحيفة "تليغراف" (Telegraph) البريطانية أن 80% من الأوكرانيين يرون أن "الحل الدبلوماسي" هو الأكثر احتمالًا.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الزراعة: 61% مما نستهلكه محليا هو إنتاج أردني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي توضيح صادر عن البنك المركزي

ا

شؤون برلمانية طهبوب: أجمل جلسة تشريعية منذ بداية المجلس

إرادة ملكية سامية

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف

ل

شؤون برلمانية الزبن يطالب بزيادة استحقاق مربي الماشية من الشعير والنخالة وتخفيض سعر بيع الأعلاف

النائب خالد أبو حسان

شؤون برلمانية مطالبات بتمديد إعفاء ترخيص المركبات

ت

أخبار محلية "جودبي" يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي IDEX 2025 بالإمارات

أرشيفية

أخبار محلية ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 4.4%



 




الأكثر مشاهدة