وفيات وجرحى بانهيار مبنى في مصر

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، وفاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث انهيار مبنى مكون من ستة طوابق بوسط القاهرة. اضافة اعلان





وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إنه تم إرسال 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وإن عمال الإنقاذ يواصلون "البحث بين الأنقاض عن المصابين أو الوفيات".