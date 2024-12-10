وفيات وجرحى بانهيار مبنى في مصر

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إنه تم إرسال 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وإن عمال الإنقاذ يواصلون "البحث بين الأنقاض عن المصابين أو الوفيات".
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