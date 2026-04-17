الأحد 2026-04-19 12:44 ص

وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

الجمعة، 17-04-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة (21,00 ت غ) بعد ساعات من إعلانه على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال أيضا إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض.

وإن حصل هذا، فسيكون أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين اللذين هما في حالة حرب رسمية منذ العام 1948.


وأعلن كل من حزب الله الذي بدأ المواجهة في الثاني من آذار تضامنا مع إيران، وإسرائيل الالتزام بوقف النار.

 
 


