الخميس 2026-07-16 02:05 م

وقف تحميل النفط بجميع الموانئ العراقية بعد واقعة في البصرة

وقف تحميل النفط بجميع الموانئ العراقية بعد واقعة في البصرة
ميناء أم قصر الشمالي في مدينة البصرة في العراق
 
الخميس، 16-07-2026 01:21 م
الوكيل الإخباري-   قالت أربعة مصادر نفطية وأمنية عراقية، الخميس، إنه تم تعليق عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية بعد أن اصطدمت طائرة مسيّرة بناقلة نفط في ميناء البصرة، غير أن الواقعة لم تتسبب بأضرار أو حريق.اضافة اعلان


وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، إنّ الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يقلل من تأثير عرقلة إيران لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع من الشركات الأميركية القيام بدور في تسريع عملية إعادة بناء خط كركوك-بانياس الذي خرج في معظمه من الخدمة منذ تعرضه لأضرار خلال الحرب الأميركية على العراق عام 2003.
 
 


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