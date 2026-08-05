وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية جيش الاحتلال تضرب مجدل زون

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربة إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، استهدفت بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.
وأشعل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرائق في أحراج منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفرشوبا، وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، وفق الوكالة اللبنانية.
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