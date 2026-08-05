وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية جيش الاحتلال تضرب مجدل زون

11:50 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة مجدل زون جنوب لبنان، دون تسجيل أي إصابات. اضافة اعلان





وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربة إسرائيلية، في وقت سابق الأربعاء، استهدفت بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.



وأشعل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرائق في أحراج منطقة الشميس عند أطراف بلدة كفرشوبا، وسط مخاوف من امتدادها بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، وفق الوكالة اللبنانية.





