وكالة: العثور على مقبرة جماعية جديدة بريف دمشق

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن المقبرة الجماعية تضم ما لا يقل عن 26 جثة، بينها رجال ونساء وأطفال، تحمل بقايا أجسادهم آثار جروح ناجمة عن طلقات نارية وحروق.
ونقلت الوكالة عن أحد عناصر الخوذ البيضاء قوله "إن الدفاع المدني اكتشف أكثر من 780 جثة، معظمها مجهولة الهوية منذ 28 تشرين الثاني 2024" حيث تم نقل الجثث إلى أطباء الطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها ووقت وسبب الوفاة، ومطابقتها مع أفراد الأسرة المحتملين.
وتضاف مقبرة سبينة إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها منذ سقوط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024.
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