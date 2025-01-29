 
الأربعاء 2025-01-29 04:09 م
 

وكالة: العثور على مقبرة جماعية جديدة بريف دمشق

ت
من موقع المقبرة
الأربعاء، 29-01-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري- عثر الدفاع المدني السوري على مقبرة جماعية جديدة، تحوي بقايا جثث متفحمة في قبوين منفصلين في بلدة سبينة بريف دمشق.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن المقبرة الجماعية تضم ما لا يقل عن 26 جثة، بينها رجال ونساء وأطفال، تحمل بقايا أجسادهم آثار جروح ناجمة عن طلقات نارية وحروق.

اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن أحد عناصر الخوذ البيضاء قوله "إن الدفاع المدني اكتشف أكثر من 780 جثة، معظمها مجهولة الهوية منذ 28 تشرين الثاني 2024" حيث تم نقل الجثث إلى أطباء الطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها ووقت وسبب الوفاة، ومطابقتها مع أفراد الأسرة المحتملين.


وتضاف مقبرة سبينة إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها منذ سقوط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 404 موقوفين إداريا

خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار

ا

خاص بالوكيل المصفاة تخرج 43 ألف أسطوانة غاز من الخدمة خلال 2024

بشار الاسد

عربي ودولي هل تُسلّم روسيا بشار الأسد لسوريا ؟

ا

أخبار محلية رابط نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية 2024

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

b,m

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان أول برنامج للأمن السيبراني لطلاب العقبة

44

المرأة والجمال كيفية وضع كحل العين للحصول على إطلالة جذابة



 




الأكثر مشاهدة