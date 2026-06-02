الثلاثاء 2026-06-02 07:18 م

وكالة فارس: تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة توقف قبل أيام

علما الولايات المتحدة وإيران
الثلاثاء، 02-06-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية عن مصدر مطلع الثلاثاء أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن اتفاق لإنهاء الحرب توقف قبل بضعة أيام.

وأضافت الوكالة أن أحدث رسالة من طهران إلى واشنطن كانت "رسالة واضحة بشأن لبنان"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.


وكان مسؤول عسكري إيراني رأى أنه "لا مفر" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة في ظل إصرار واشنطن على "استسلام" طهران في المواجهة التي بدأت أواخر شباط.

 
 


