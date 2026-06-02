وكالة فارس: تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة توقف قبل أيام

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية عن مصدر مطلع الثلاثاء أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن اتفاق لإنهاء الحرب توقف قبل بضعة أيام.

اضافة اعلان



وأضافت الوكالة أن أحدث رسالة من طهران إلى واشنطن كانت "رسالة واضحة بشأن لبنان"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.