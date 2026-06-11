وكالة "فارس": ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف

وأفادت "فارس" بأن رواية ترامب بعيدة كل البعد عن واقع المفاوضات على أرض الواقع.
وذكرت أنه وبحسب المعلومات، قبل نحو أسبوعين كان نص مسودة مذكرة التفاهم بين فريقي التفاوض قد أوشك على الانتهاء ولم يكن ينتظر سوى الموافقة النهائية في طهران وواشنطن.
وأضافت: "إلا أنه خلال هذه المراجعة، طالب ترامب مجددا بإضافة عدة تفاصيل جديدة مخالفا بذلك اتفاق المفاوضين الأمريكيين الذين وافقوا على المسودة الإيرانية".
وأشارت الوكالة على أنه ردا على ذلك، أعلنت إيران أنها لن تراجع النص الجديد، ولم ترد عمليا على الولايات المتحدة.
وأوضحت "فارس" أنه وبعد ذلك أدت التوترات المتفرقة في مضيق هرمز وجنوب إيران بالإضافة إلى الهجوم على الضاحية، إلى توقف ملف المفاوضات عمليا، لكن منذ يوم الأربعاء دخل الفريق القطري إلى الساحة عبر الوساطة وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من البنود الإضافية الجديدة أي العودة إلى النص الأصلي الذي كان لا يزال ينتظر الموافقة النهائية في إيران.
وبينت أنه وفي الوقت نفسه مع هذا الانسحاب الأمريكي الملحوظ، شن ترامب حملة إعلامية وتهديدات في محاولة للإيحاء بأن إيران تراجعت تحت ضغط القصف، لكن الحقيقة هي أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم إيران ردا نهائيا بل إن الولايات المتحدة هي التي عادت إلى مطلبها السابق.
ولفتت الوكالة قائلة: "بالطبع، يبدو أنه بالنظر إلى قبول الولايات المتحدة للنص المقترح من إيران، فهناك إمكانية لإعادة النظر في هذا النص".
وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، التوصل إلى تسوية عادلة للحرب مع إيران.
-
أخبار متعلقة
-
دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران
-
خارجية سلوفينيا تلغي حظر الدخول المفروض على نتنياهو واثنين من وزرائه
-
الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد
-
ترامب يعلن آخر تطورات الاتفاق مع إيران وموعد انتهاء الحرب
-
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لم تكن على علم بوجود اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران
-
وكالة "فارس": إيران لم توافق بعد على أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة
-
ترامب يلغي الضربات ضد إيران ويعلن عن توقيع اتفاق قريبا
-
قاليباف: سترون إيران مختلفة