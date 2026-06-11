وكالة "فارس": ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف

الوكيل الإخباري- قالت وكالة "فارس" إن ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف عبر تصعيد لهجة التهديد على مواقع التواصل في وقت تتراجع فيه واشنطن تكتيكيا عن إضافة بنود جديدة لمسودة الاتفاق.



وأفادت "فارس" بأن رواية ترامب بعيدة كل البعد عن واقع المفاوضات على أرض الواقع.

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وذكرت أنه وبحسب المعلومات، قبل نحو أسبوعين كان نص مسودة مذكرة التفاهم بين فريقي التفاوض قد أوشك على الانتهاء ولم يكن ينتظر سوى الموافقة النهائية في طهران وواشنطن.



وأضافت: "إلا أنه خلال هذه المراجعة، طالب ترامب مجددا بإضافة عدة تفاصيل جديدة مخالفا بذلك اتفاق المفاوضين الأمريكيين الذين وافقوا على المسودة الإيرانية".



وأشارت الوكالة على أنه ردا على ذلك، أعلنت إيران أنها لن تراجع النص الجديد، ولم ترد عمليا على الولايات المتحدة.



وأوضحت "فارس" أنه وبعد ذلك أدت التوترات المتفرقة في مضيق هرمز وجنوب إيران بالإضافة إلى الهجوم على الضاحية، إلى توقف ملف المفاوضات عمليا، لكن منذ يوم الأربعاء دخل الفريق القطري إلى الساحة عبر الوساطة وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من البنود الإضافية الجديدة أي العودة إلى النص الأصلي الذي كان لا يزال ينتظر الموافقة النهائية في إيران.



وبينت أنه وفي الوقت نفسه مع هذا الانسحاب الأمريكي الملحوظ، شن ترامب حملة إعلامية وتهديدات في محاولة للإيحاء بأن إيران تراجعت تحت ضغط القصف، لكن الحقيقة هي أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم إيران ردا نهائيا بل إن الولايات المتحدة هي التي عادت إلى مطلبها السابق.