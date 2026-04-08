وكالة فارس: خطة التفاوض تتضمن التزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية

علم ايران
الأربعاء، 08-04-2026 04:51 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة فارس عن مصدر، أن الخطة المطروحة للتفاوض تتضمن تقييد مرور السفن يوميًا عبر مضيق هرمز لمدة أسبوعين، على أن يتم العبور وفق بروتوكول “الممر الآمن” بإشراف إيران.اضافة اعلان


وبحسب المصدر، تشمل الخطة التزام طهران بعدم امتلاك أسلحة نووية، مقابل قبول الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، على أن تتركز المفاوضات حول مستوى التخصيب.

وأضاف أن المقترح يتضمن تعويض إيران عن خسائرها عبر إنشاء صندوق استثماري ومالي، مشيرًا إلى أن طهران ربطت وقف إطلاق النار بقبول دونالد ترامب رسميًا ببنود الخطة، وهو ما تحقق.
 
 


