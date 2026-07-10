وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الجمعة، بأن كوريا الشمالية قررت اتخاذ إجراءات لتعزيز قواتها النووية "من حيث الحجم والنوع" مع دعوة زعيمها كيم جونج أون إلى تحديث قدرات الجيش.

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