وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية

وقالت الوكالة، إنّ هذه الإجراءات وتصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم الخميس.
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