وكالة مهر الإيرانية: لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأمريكي

وأضاف المسؤول الإيراني أن ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة.
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