وكالة مهر الإيرانية: لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأمريكي

08:41 ص

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأمريكي، على حد قوله. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول الإيراني أن ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة.





