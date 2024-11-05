ولاية جورجيا تتهم روسيا بالوقوف وراء تعطيل الاقتراع

وقال سكرتير الولاية إن موسكو تهدف بمحاولاتها التأثير على الانتخابات إلى "زعزعة الثقة في استقرارنا وانتخاباتنا".
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن معدل الانتظار للتصويت في جورجيا -وهي إحدى الولايات السبع المتأرجحة- يبلغ دقيقة واحدة فقط.
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