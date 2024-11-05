 
الثلاثاء 2024-11-05 10:49 م
 

ولاية جورجيا تتهم روسيا بالوقوف وراء تعطيل الاقتراع

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 10:07 م
الوكيل الإخباري-   قالت سلطات جورجيا الأميركية إن التهديدات التي عطلت التصويت لفترة وجيزة في مركزين للاقتراع بالولاية "روسية المنشأ".اضافة اعلان


وقال سكرتير الولاية إن موسكو تهدف بمحاولاتها التأثير على الانتخابات إلى "زعزعة الثقة في استقرارنا وانتخاباتنا".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن معدل الانتظار للتصويت في جورجيا -وهي إحدى الولايات السبع المتأرجحة- يبلغ دقيقة واحدة فقط.
 
gnews

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