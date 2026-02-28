ولي العهد السعودي يؤكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات

04:54 م

الوكيل الإخباري- تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، اليوم اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بحثا خلاله التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة. اضافة اعلان





وأعرب ولي عهد السعودية عن استنكار بلاده للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.



من جانبه أعرب رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات.



وحذر الجانبان من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات، مشددين على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها.



ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.





