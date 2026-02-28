ولي العهد السعودي يؤكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات

وأعرب ولي عهد السعودية عن استنكار بلاده للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.
من جانبه أعرب رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات.
وحذر الجانبان من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات، مشددين على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها.
ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
-
أخبار متعلقة
-
بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية
-
خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي
-
كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية
-
إعلان هام صادر عن باكستان
-
بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران
-
الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة
-
الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران
-
وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت البلاد