الأربعاء 2026-05-13 06:25 ص

ولي العهد السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الإمارات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 
الأربعاء، 13-05-2026 05:43 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.اضافة اعلان


وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، بحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى استعراض أبرز التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.
 
 


