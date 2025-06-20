وول ستريت جورنال: الصراع مع إيران يكلف إسرائيل مئات ملايين الدولارات يوميا

الوكيل الإخباري- افادت صحيفة وول ستريت جورنال عن خبراء ان الصراع مع إيران يكلف إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يوميا.

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وأضاف ان أكبر تكلفة تتحملها إسرائيل تتمثل في الصواريخ الاعتراضية للتصدي للضربات الإيرانية.