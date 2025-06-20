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وول ستريت جورنال: الصراع مع إيران يكلف إسرائيل مئات ملايين الدولارات يوميا

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 03:59 ص

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة وول ستريت جورنال عن خبراء ان الصراع مع إيران يكلف إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يوميا.

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وأضاف ان أكبر تكلفة تتحملها إسرائيل تتمثل في الصواريخ الاعتراضية للتصدي للضربات الإيرانية.


وبين ان تكلفة الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية قد تصل إلى 200 مليون دولار يوميا.

 
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