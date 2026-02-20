الجمعة 2026-02-20 02:14 ص

وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة محدودة ضد إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تنفيذ ضربة مبدئية محدودة ضد إيران، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو الموافقة على اتفاق نووي جديد.

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الافتتاحي المحتمل سيستهدف مجموعة محدودة من المواقع العسكرية والحكومية داخل إيران، في إطار تصعيد محسوب يهدف إلى زيادة الضغط دون الانخراط في مواجهة شاملة منذ البداية.


وأضافت أن الإدارة الأميركية تلوح بإمكانية توسيع نطاق العمليات، إذ قد ترد واشنطن بحملة واسعة النطاق تستهدف منشآت النظام إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء تخصيب اليورانيوم.

 
 


