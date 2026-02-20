وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة محدودة ضد إيران

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس تنفيذ ضربة مبدئية محدودة ضد إيران، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو الموافقة على اتفاق نووي جديد.

اضافة اعلان



وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الافتتاحي المحتمل سيستهدف مجموعة محدودة من المواقع العسكرية والحكومية داخل إيران، في إطار تصعيد محسوب يهدف إلى زيادة الضغط دون الانخراط في مواجهة شاملة منذ البداية.