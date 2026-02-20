وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة محدودة ضد إيران

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الافتتاحي المحتمل سيستهدف مجموعة محدودة من المواقع العسكرية والحكومية داخل إيران، في إطار تصعيد محسوب يهدف إلى زيادة الضغط دون الانخراط في مواجهة شاملة منذ البداية.
وأضافت أن الإدارة الأميركية تلوح بإمكانية توسيع نطاق العمليات، إذ قد ترد واشنطن بحملة واسعة النطاق تستهدف منشآت النظام إذا استمرت إيران في رفض الامتثال لتوجيهات ترامب بإنهاء تخصيب اليورانيوم.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يأمل في مشاركة روسيا بإعادة إعمار غزة
-
ترامب يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا لمدة عام
-
نتنياهو: إيران ستواجه ردا لا يمكنها تصوره إذا هاجمت إسرائيل
-
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في السودان
-
ترامب: على إيران أن تبرم صفقة وإلا ستحدث أمور سيئة
-
ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟.. إن بي سي توضح
-
تقرير يكشف أهم بنوك الأهداف الأمريكية في إيران عند الضربة الأولى
-
بيان عاجل صادر عن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعد اعتقال شقيقه