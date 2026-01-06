ويتكوف: أحرزنا تقدما في المحادثات بشأن أوكرانيا المنعقدة في باريس

الوكيل الإخباري- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، عن تحقيق تقدم كبير في عدة قضايا رئيسية خلال المحادثات التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بما في ذلك تطوير اتفاقية للضمانات الأمنية.



وكتب ويتكوف في منشور على منصة "إكس" بعد الاجتماع: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في العديد من أهم مجالات العمل، بما في ذلك تطوير اتفاقية إطارية للضمانات الأمنية الثنائية وخطة لضمان الازدهار".

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه من المقرر أن تستمر المشاورات مع الوفد الأوكراني يومي 6 و7 يناير، معربا عن أمله في تحقيق ديناميكية إيجابية إضافية قريبا.



وأكد ويتكوف أن المفاوضين الأمريكيين مصممون على بذل كل ما في وسعهم لتحقيق السلام في أوكرانيا، وقال: "كلفنا الرئيس ترامب بتحقيق السلام في أوكرانيا، ونحن، بالنيابة عنه، مصممون على بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا السلام".



وفي تطور متصل، أفاد ويتكوف بأن "تحالف الراغبين" قدم يوم الثلاثاء وثيقة إطارية تحدد الهيكل الأساسي للضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "أصدر التحالف أيضا وثيقة تعرض الهيكل الأساسي للضمانات الأمنية".



جاءت هذه التصريحات بعد لقاء جمعت ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، يوم الثلاثاء بفلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.



وقد سبقت هذه المحادثات اجتماعا أوسع ضم عشرات قادة ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"، ومن بينهم القائد الأعلى للقوات المسلحة لحلف "الناتو" في أوروبا ألكسوس غرينكيفيتش.



ووفقا لتصريحات المبعوث الأمريكي، فإن واشنطن توافق على النهج القائل بأن الضمانات الأمنية القوية والالتزامات الاقتصادية تمثلان مفتاحا لضمان سلام مستدام في أوكرانيا.