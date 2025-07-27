ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية، بثت الأحد، قال المبعوث الأميركي "كان هناك توتر في سوريا لكن الأمر في الطريق إلى التسوية بالفعل".
وتحدث ويتكوف خلال المقابلة عن تطورات في ملفات دولية وعربية فيما يخص الملف السوري، وقال إنه "يرغب في التوصل إلى سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئاسية".
تصريحات ويتكوف جاءت بعد أيام من لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك في باريس، حيث أشارت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان مشترك صدر عقب اللقاء إلى أن سوريا وفرنسا والولايات المتحدة أكدت مواصلة التعاون لضمان وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية.
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