ويتكوف: القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية

الوكيل الإخباري- قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية.



وخلال المقابلة سأل كارلسون ويتكوف عن إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.



وأشار كارلسون إلى أن "الموقف الروسي هو أن زيلينسكي غير منتخب، وبالتالي من المستحيل إبرام اتفاق مع هذا البلد".

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وسأل كارلسون المبعوث الخاص ستيف ويتكوف: "هل تعتقد أنه سيكون هناك انتخابات في أوكرانيا؟".



وأوضح ويتكوف، قائلا: "نعم، ستجرى، لقد وافقت (القيادة الأوكرانية)بالفعل على ذلك.. ستجرى الانتخابات في أوكرانيا".

RT