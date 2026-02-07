ويتكوف يزور حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط

وقال ويتكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت اليوم، أنا والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية... وجاريد كوشنر (صهر ترامب)، بالبحارة ومشاة البحرية الشجعان على متن يو إس إس أبراهام لينكولن، ومجموعتها الضاربة... الذين يحافظون على أمننا ويدعمون رسالة الرئيس ترامب للسلام من خلال القوة".
