ويتكوف يزور حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلن ستيف ويتكوف الذي يقود الوفد الأميركي المفاوض مع إيران، السبت أنه زار حاملة الطائرات التي أرسلها الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط عقب تهديده بتدخل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، قبيل جولة ثانية مرتقبة من المباحثات بين واشنطن وطهران.

