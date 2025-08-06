الأربعاء 2025-08-06 03:10 م
 

ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء القيادة الروسية

ويتكوف يصل إلى موسكو للقاء القيادة الروسية
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف
 
الأربعاء، 06-08-2025 09:10 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصل إلى موسكو، حيث استقبله في المطار المبعوث الروسي للاستثمار كيريل دميترييف.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف القيادة الروسية، وفق ما أفاد مصدر مقرّب منه، الثلاثاء، من دون الإدلاء بتوضيحات إضافية.

وسبق أن التقى المبعوث الأميركي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا في موسكو، لكنّ هذه الزيارة تأتي بعدما أمهل الرئيس الأميركي روسيا حتى الجمعة لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة تعرّضها لعقوبات أميركية جديدة.

ولم يكشف البيت الأبيض ماهيّة الإجراءات التي يعتزم اتخاذها الجمعة، لكنّ ترامب سبق أن لوّح بفرض "رسوم جمركية ثانوية" تستهدف ما تبقّى من شركاء تجاريين لروسيا، على غرار الصين والهند.

وترمي هذه الخطوة إلى فرض مزيد من القيود على الصادرات الروسية، لكن قد تكون لها تداعيات كبرى على المستوى الدولي.
 
 
gnews

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