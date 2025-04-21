يائير غولان: نتنياهو خطر مباشر على أمننا

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الوكيل الإخباري- قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بمظاهرة تل أبيب ان " نتنياهو خطر واضح ومباشر على أمننا".

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