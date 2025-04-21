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يائير غولان: نتنياهو خطر مباشر على أمننا

يائير غولان
يائير غولان
 
الإثنين، 21-04-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بمظاهرة تل أبيب ان " نتنياهو خطر واضح ومباشر على أمننا".

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وأضاف "يجب اعتقال نتنياهو واستجوابه بشأن الأمور الخطيرة التي كشفها رئيس الشاباك".

 
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