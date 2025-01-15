 
الأربعاء 2025-01-15 09:22 ص
 

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية.. الشرطة تعتقل الرئيس

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 15-01-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري- احتجز مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الرئيس يون سيوك-يول الذي يواجه اتهامات بقيادة التمرد وغيرها.

وجاء ذلك بعد مرور 43 يوما من فرضه الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، في يوم 3 يناير.

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وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف يون في الساعة 10:33 صباحا، ونقله إلى المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيئول مباشرة.

من جهته، قال الرئيس يون اليوم الأربعاء إنه قرر المثول للاستجواب أمام وكالة مكافحة الفساد لتجنب إراقة الدماء، فيما شدد على أن تحقيق الوكالة "غير قانوني".


وقال يون في رسالة فيديو مسجلة من مقر إقامته في يونغسان، وسط سيئول، قبل اعتقاله، "لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف، قررت المثول أمام مكتب تحقيقات الفساد، على الرغم من اعتقادي بأن التحقيق غير قانوني".


وتعد هذه هي أول مرة يحتجز فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية. 

 

RT

 
gnews

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