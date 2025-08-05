الثلاثاء 2025-08-05 10:17 ص
 

يديعوت أحرونوت: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة

يديعوت أحرونوت: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة
يديعوت أحرونوت: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لاحتلال غزة
 
الثلاثاء، 05-08-2025 12:57 ص
الوكيل الإخباري-  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، "الضوء الأخضر" لتنفيذ عملية عسكرية عنيفة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان


ووفقاً للصحيفة، فإن الاعتقاد السائد في تل أبيب وواشنطن أن الحركة "لا ترغب بالتوصل لصفقة"، على حد قولها.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي لم يُعقد فيه المجلس الأمني المصغر (الكابينت)، حتى بعد نشر مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الجنديان الأسيران لدى المقاومة، تؤكد مصادر مقرّبة من رئيس الوزراء، المتهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، أنه تُجرى نقاشات بشأن مواصلة الحرب.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مقرّبين من نتنياهو قولهم إن "القرار قد اتُّخذ، ونتجه نحو احتلال كامل للقطاع وحسم المعركة مع حماس"، على حد زعمهم.

ومع ذلك، لم تستبعد الصحيفة أن تكون هذه التصريحات جزءاً من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس والمقاومة في القطاع.

ووفقاً للمسؤولين، فإن جيش الاحتلال يسعى "لاحتلال كامل القطاع، وستشمل عملياته المناطق التي يُعتقد وجود رهائن فيها"، حسب ادعائهم.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن خلال الحرب المستمرة لأكثر من سنة ونصف من تحديد أماكن احتجاز جنوده الأسرى لدى المقاومة، وفشلت عدة محاولات لتحرير البعض منهم.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين أشاروا إلى معارضة داخل الجيش لتوسيع العملية في القطاع، وأن الأزمة المتفاقمة بين المستويين السياسي والعسكري قد تدفع رئيس الأركان إيال زامير للتفكير في الاستمرار في منصبه، وقالوا: "إذا لم يكن هذا مناسباً لرئيس الأركان، فليستقل".

الجزيرة
 
 
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