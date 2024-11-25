يديعوت أحرونوت: يمكن التوصل لاتفاق بشأن لبنان خلال أيام

الوكيل الإخباري- قالت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين ان الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية و يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة.

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وبينت ان نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي سيجري في إسرائيل محادثات بشأن الجانب الأمني للاتفاق.