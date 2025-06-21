يسرائيل هيوم: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح

من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن سلاح الجو يطارد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت.
أما الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فأكدت أن صفارات الإنذار دوّت في جنوب الجولان إثر الاشتباه في تسلل مسيرة.
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