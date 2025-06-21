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يسرائيل هيوم: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح

يسرائيل هيوم: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح
ارشيفية
 
السبت، 21-06-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   قالت يسرائيل هيوم إن 10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع.اضافة اعلان


من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن سلاح الجو يطارد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت.

أما الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فأكدت أن صفارات الإنذار دوّت في جنوب الجولان إثر الاشتباه في تسلل مسيرة.
 
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