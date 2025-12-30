10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفًا مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".
وأضاف البيان: "لا يزال 1,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيًا فقط وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية.
وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة".
