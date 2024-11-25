10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور

الوكيل الإخباري- استشهد 10 أشخاص، بينهم عنصران من الجيش اللبناني، فيما أصيب 17 آخرون جراء 3 غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مدينة صور جنوب لبنان.

اضافة اعلان