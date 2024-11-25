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10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور

علم لبنان
لبنان
الإثنين، 25-11-2024 05:15 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 10 أشخاص، بينهم عنصران من الجيش اللبناني، فيما أصيب 17 آخرون جراء 3 غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مدينة صور جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني إن 13 غارة إسرائيلية سُجلت منذ صباح اليوم، على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع ومناطق في الجنوب اللبناني، فيما استهدف قصف مدفعي 7 بلدات جنوبية.

 
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