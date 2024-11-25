10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور

وقال مصدر أمني لبناني إن 13 غارة إسرائيلية سُجلت منذ صباح اليوم، على الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع ومناطق في الجنوب اللبناني، فيما استهدف قصف مدفعي 7 بلدات جنوبية.
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