11شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس

وأفاد مصدرٌ باستمرار أعمال البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المستهدفة في الغارات.
كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سابقا أن 411 شخصًا استشهدوا، و108 أصيبوا في الغارات الإسرائيلية يوم أمس على مختلف المناطق اللبنانية.
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