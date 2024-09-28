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11شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس

علم دولة لبنان
لبنان
السبت، 28-09-2024 06:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم السبت، عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 108 جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس.

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وأفاد مصدرٌ باستمرار أعمال البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المستهدفة في الغارات.


كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سابقا أن 411 شخصًا استشهدوا، و108 أصيبوا في الغارات الإسرائيلية يوم أمس على مختلف المناطق اللبنانية.

 
gnews

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