11شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم السبت، عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 108 جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس.

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وأفاد مصدرٌ باستمرار أعمال البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المستهدفة في الغارات.