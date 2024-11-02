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11 إصابة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

لبنان
لبنان
السبت، 02-11-2024 07:22 م

الوكيل الإخباري-    أصيب 11 لبنانيا، جراء غارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقال مصدر لبناني، إن الغارة تسببت بدمار شديد وحريق في المبنى المستهدف، وتعمل فرق الإنقاذ والإطفاء على إخماد الحرائق وإنقاذ المصابين.

 
gnews

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