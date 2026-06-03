الأربعاء 2026-06-03 01:01 م

11 شهيدا في غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

11 شهيدا في غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
11 شهيدا في غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
 
الأربعاء، 03-06-2026 11:40 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 11 شخصا من بينهم أربعة سوريين وفلسطينيان وجرح آخرون في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني في بيروت "إن قصفا مدفعيا إسرائيليا بالقنابل الفوسفورية يسجل على بلدة الحنية، بالتزامن مع أعمال جرف ضخمة في مدينة الخيام منذ ساعات الصباح الأولى في عدة نقاط وفي منطقة مرجعيون أحدثت أضرارًا مادية في عدد من الممتلكات".

وأشار الى "عملية نزوح لسكان بلدات: ارزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية في صيدا بعد تحذيرات إسرائيلية لإخلائها".
 
 


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