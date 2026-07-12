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11 هنديا كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الأحد، 12-07-2026 12:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهند، الأحد، أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان، وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "من بين المواطنين الهنود الأحد عشر الذين كانوا على متن السفينة، تم إنقاذ 10 حتى الآن، بينما لا يزال مواطن هندي واحد في عداد المفقودين".

 
 


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