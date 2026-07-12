11 هنديا كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان

الوكيل الإخباري- أعلنت الهند، الأحد، أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان، وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة.

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