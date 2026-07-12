11 هنديا كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "من بين المواطنين الهنود الأحد عشر الذين كانوا على متن السفينة، تم إنقاذ 10 حتى الآن، بينما لا يزال مواطن هندي واحد في عداد المفقودين".
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