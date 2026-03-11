12 شهيدا و 21 جريحا في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات استهدفت مناطق تمنين التحتا وعلي النهري وحربتا، فيما يستهدف الطيران المسير الإسرائيلي سهل بلدة شعث.
وأضاف" أما في الجنوب فقد استشهد 3 أشخص وجرح آخرون في غارات على بنت جبيل وبرعشيت وتبنين".
-
أخبار متعلقة
-
إيران تهدد باستهداف المراكز المالية لأمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط
-
البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
-
البحرين تنقل طائرات من مطارها الدولي إلى مطارات بديلة
-
كيف يتأثر العالم بإغلاق مضيق هرمز .. تقرير يكشف حجم الكارثة
-
مصدر يحسم الجدل حول موعد انتهاء الحرب
-
الجيش البريطاني: اشتعال النار في سفينة شحن بمضيق هرمز
-
الصين: نرفض الهجمات على دول الخليج
-
بعد جدل إصابته.. إيران تؤكد أن مجتبى بخير