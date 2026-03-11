12 شهيدا و 21 جريحا في غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

01:00 م

استشهد 9 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب 21 آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على البقاع الأوسط اللبناني.





وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات استهدفت مناطق تمنين التحتا وعلي النهري وحربتا، فيما يستهدف الطيران المسير الإسرائيلي سهل بلدة شعث.



وأضاف" أما في الجنوب فقد استشهد 3 أشخص وجرح آخرون في غارات على بنت جبيل وبرعشيت وتبنين".







