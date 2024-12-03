12 شهيد في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت أن الطيران الإسرائيلي أغار على منزلين في بلدة حاريص ما أدى الى استشهاد عائلتين من تسعة أشخاص بينهم طفل.
وأضاف أن غارة ثانية استهدفت بلدة طلوسة في جنوب لبنان وأدت الى استشهاد ثلاثة أشخاص.
بترا
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