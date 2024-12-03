 
الثلاثاء 2024-12-03 09:48 ص
 

12 شهيد في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على الجنوب اللبناني - أرشيفية
قصف إسرائيلي على الجنوب اللبناني - أرشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 08:59 ص
الوكيل الإخباري- نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان في تصعيد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني في بيروت أن الطيران الإسرائيلي أغار على منزلين في بلدة حاريص ما أدى الى استشهاد عائلتين من تسعة أشخاص بينهم طفل.

وأضاف أن غارة ثانية استهدفت بلدة طلوسة في جنوب لبنان وأدت الى استشهاد ثلاثة أشخاص.

بترا
 
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