12 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وبينما بات مشهد القصف الليلي العنيف يتكرر كل ليلة منذ بدء التصعيد في الضاحية الجنوبية التي تعد معقلا أساسيا لحزب الله، استهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس شمال لبنان، للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
وأدت الغارة الإسرائيلية في طرابلس إلى استشهاد سعيد عطا الله علي القيادي في كتائب القسام مع زوجته وابنتيه، وقد نعته حركة حماس، مؤكدة أن "الردود ستكون بالأفعال وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا ومجاهدينا".
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن
-
حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية
-
استطلاع للرأي يظهر تأثير انسحاب بايدن على السباق الرئاسي
-
بايدن غير واثق من أن انتخابات الرئاسة الأميركية ستكون سلمية
-
هل كشفت مسيّرة الجولان ضعف دفاعات إسرائيل؟ الدويري يجيب
-
المغرب.. 100 مظاهرة تنديدا بعدوان إسرائيل على فلسطين ولبنان
-
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مناطق
-
الصين.. وفيات واصابات في هونغ كونغ ببكتيريا مميتة تسببها الأسماك النيئة