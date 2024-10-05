12 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة الماضية على الضاحية الجنوبية لبيروت، 12 غارة جوية سمع دويها في أرجاء العاصمة اللبنانية. اضافة اعلان





وبينما بات مشهد القصف الليلي العنيف يتكرر كل ليلة منذ بدء التصعيد في الضاحية الجنوبية التي تعد معقلا أساسيا لحزب الله، استهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس شمال لبنان، للمرة الأولى منذ بدء الحرب.



وأدت الغارة الإسرائيلية في طرابلس إلى استشهاد سعيد عطا الله علي القيادي في كتائب القسام مع زوجته وابنتيه، وقد نعته حركة حماس، مؤكدة أن "الردود ستكون بالأفعال وسيدفع قادة الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء شعبنا ومجاهدينا".