الخميس 2025-04-24 03:14 ص
 

12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الخميس، 24-04-2025 03:07 ص

الوكيل الإخباري-   رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية، يوم الأربعاء، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، لوقف تطبيق السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية.

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وقالت الولايات الـ 12 في الدعوى "إن السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية غير قانونية وأحدثت فوضى في الاقتصاد الأمريكي".

وأضافت أن "السياسة التي طبقها الرئيس جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".

وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.

 
gnews

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