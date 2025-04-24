12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

وأضافت أن "السياسة التي طبقها الرئيس جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".
وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.
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