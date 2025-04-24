12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية، يوم الأربعاء، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، لوقف تطبيق السياسة الخاصة بالرسوم الجمركية.

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