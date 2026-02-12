الخميس 2026-02-12 09:51 ص

127 مليون ناخب يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في بنغلادش

امرأة بنغلاديشية
ارشيفية
 
الخميس، 12-02-2026 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   فتحت مراكز الاقتراع في بنغلادش أبوابها أمام الناخبين الخميس، في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ انتفاضة آب عام 2024.اضافة اعلان


وتم نشر أكثر من 300 ألف جندي وشرطي في جميع أنحاء البلاد، بعد تحذير خبراء في الأمم المتحدة قبل بدء التصويت من تزايد موجات "التعصب" و"التهديدات" و"التضليل" التي تستهدف بشكل خاص ملايين الشباب الذين ينتخبون للمرة الأولى.

ويثق طارق رحمن، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء والبالغ 60 عاما، في قدرة الحزب الوطني البنغلادشي الذي ينتمي إليه على استعادة السلطة، لكنه يواجه منافسة قوية من "الجماعة الإسلامية"، أكبر حزب إسلامي في البلاد.

وفي حال فاز الائتلاف الذي تقوده الجماعة الإسلامية، فقد يرأس زعيمها شفيق الرحمن أول حكومة يقودها إسلاميون في بنغلادش.

وحذر شفيق الرحمن بعد الإدلاء بصوته في دكا من أن حزبه سيطعن في أي مزاعم تزوير، محذرا "لن نتساهل مع أي شخص (...) سنفعل كل ما هو مطلوب".

وتتباين استطلاعات الرأي بشكل كبير، لكن معظمها يعطي التقدم لحزب بنغلادش الوطني، مع إشارة بعضها إلى أن المنافسة متقاربة للغاية.
 
 


