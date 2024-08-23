13 قتيلًا و 4,5 ملايين متضرر من فيضانات بنغلادش

الوكيل الإخباري- قضى 13 شخصا على الأقل وتضرر 4,5 ملايين شخص في بنغلادش، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالات أنباء نقلا عن الوزارة المكلفة بإدارة الكوارث وتقديم الإغاثة، في بيان لها اليوم الجمعة.

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