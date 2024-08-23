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13 قتيلًا و 4,5 ملايين متضرر من فيضانات بنغلادش

فيضانات بنغلادش
فيضانات بنغلادش
الجمعة، 23-08-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري-   قضى 13 شخصا على الأقل وتضرر 4,5 ملايين شخص في بنغلادش، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالات أنباء نقلا عن الوزارة المكلفة بإدارة الكوارث وتقديم الإغاثة، في بيان لها اليوم الجمعة.

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وأكد البيان أن "4,5 ملايين شخص تضرروا، وقضى 13 شخصا في أنحاء البلاد". ونقل قرابة 190 ألفا آخرون إلى مراكز إيواء مؤقتة، ولحقت أضرار بما مجموعه 11 من أصل 64 منطقة إدارية بسبب الفيضانات

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