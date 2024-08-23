13 قتيلًا و 4,5 ملايين متضرر من فيضانات بنغلادش

وأكد البيان أن "4,5 ملايين شخص تضرروا، وقضى 13 شخصا في أنحاء البلاد". ونقل قرابة 190 ألفا آخرون إلى مراكز إيواء مؤقتة، ولحقت أضرار بما مجموعه 11 من أصل 64 منطقة إدارية بسبب الفيضانات
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