14 حاكمًا ديمقراطيًا يصدرون بيان تضامن مع أوكرانيا

ووقّع على البيان أكثر من نصف الحكام المنتمين للحزب الديمقراطي، البالغ إجمالي عددهم 23 حاكمًا، حيث أكدوا أن ترامب ونائبه، جيه دي فانس، استغلا المكتب البيضاوي لـ"توبيخ" الرئيس الأوكراني بسبب "عدم ثقته في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقال الحكام في بيانهم: "يجب أن يدافع الأميركيون عن قيمنا الديمقراطية الراسخة على الساحة العالمية، بدلًا من تقويض جهود الرئيس زيلينسكي في القتال من أجل وطنه وحريّة شعبه، بعد تعرّض بلاده للغزو من قِبَل روسيا".
وقد وقع على البيان كل من:
أندي بيشير (كنتاكي)
توني إيفرز (ويسكونسن)
بوب فيرجسون (واشنطن)
مورا هيلي (ماساتشوستس)
كاثي هوكول (نيويورك)
لورا كيلي (كانساس)
ميشيل لوجان جريشام (نيو مكسيكو)
جانيت ميلز (مين)
فيل مورفي (نيوجيرسي)
جي بي بريتزكر (إلينوي)
جوش شابيرو (بنسلفانيا)
جوش ستاين (كارولاينا الشمالية)
تيم والز (مينيسوتا)
جريتشن ويتمر (ميشيغان)
الجزيرة
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