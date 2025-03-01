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14 حاكمًا ديمقراطيًا يصدرون بيان تضامن مع أوكرانيا

شهد لقاء ترامب وزيلينسكي مشادة حادة طغت على أجوائه
شهد لقاء ترامب وزيلينسكي مشادة حادة طغت على أجوائه
السبت، 01-03-2025 01:32 م
الوكيل الإخباري-  أصدر 14 حاكمًا ديمقراطيًا في الولايات المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن تضامنهم مع أوكرانيا، وذلك عقب التوبيخ الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب لضيفه، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائهما في البيت الأبيض أمس الجمعة.اضافة اعلان


ووقّع على البيان أكثر من نصف الحكام المنتمين للحزب الديمقراطي، البالغ إجمالي عددهم 23 حاكمًا، حيث أكدوا أن ترامب ونائبه، جيه دي فانس، استغلا المكتب البيضاوي لـ"توبيخ" الرئيس الأوكراني بسبب "عدم ثقته في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال الحكام في بيانهم: "يجب أن يدافع الأميركيون عن قيمنا الديمقراطية الراسخة على الساحة العالمية، بدلًا من تقويض جهود الرئيس زيلينسكي في القتال من أجل وطنه وحريّة شعبه، بعد تعرّض بلاده للغزو من قِبَل روسيا".

وقد وقع على البيان كل من:
أندي بيشير (كنتاكي)
توني إيفرز (ويسكونسن)
بوب فيرجسون (واشنطن)
مورا هيلي (ماساتشوستس)
كاثي هوكول (نيويورك)
لورا كيلي (كانساس)
ميشيل لوجان جريشام (نيو مكسيكو)
جانيت ميلز (مين)
فيل مورفي (نيوجيرسي)
جي بي بريتزكر (إلينوي)
جوش شابيرو (بنسلفانيا)
جوش ستاين (كارولاينا الشمالية)
تيم والز (مينيسوتا)
جريتشن ويتمر (ميشيغان)

الجزيرة
 
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عربي ودولي 14 حاكمًا ديمقراطيًا يصدرون بيان تضامن مع أوكرانيا

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