14 شركة طيران توقف رحلاتها إلى لبنان

وأوضح عبود أن حركة الطيران في مطار بيروت تخضع لمستجدات الأوضاع الأمنية من حيث تعليق الرحلات أو تسييرها، لافتاً إلى إعادة إحدى الرحلات التي كانت في طريقها إلى لبنان إلى الوجهة التي انطلقت منها منذ يومين.
وكالات
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