14 شركة طيران توقف رحلاتها إلى لبنان

12:16 م

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الوكيل الإخباري- كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود، في بيان، عن تراجع كبير في حركة الرحلات بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد أن أوقفت 14 شركة طيران رحلاتها إلى لبنان بسبب التطورات الأمنية على الساحة اللبنانية، مشيراً إلى أن التراجع راوح بين 30 و40%. اضافة اعلان





وأوضح عبود أن حركة الطيران في مطار بيروت تخضع لمستجدات الأوضاع الأمنية من حيث تعليق الرحلات أو تسييرها، لافتاً إلى إعادة إحدى الرحلات التي كانت في طريقها إلى لبنان إلى الوجهة التي انطلقت منها منذ يومين.



وكالات