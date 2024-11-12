14 شهيدا في غارات على مدينة عكار شمالي لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، انه سجلت في الغارة إصابة العديد من الأشخاص وأكثر من عشرة مفقودين من النازحين ، وتقوم جرافات تابعة للجيش اللبناني بالمساعدة في رفع الأنقاض وإنقاذ المفقودين، ومن بينهم لأم وأولادها الثلاثة.
وأضاف "استهدف الطيران الإسرائيلي أيضا بلدة ميفدون في البقاع الغربي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص ".
كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدات لبنانية جنوبية اضافة الى بلدات في البقاع الشمالي وبشكل خاص بلدة شمسطار.
بترا
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