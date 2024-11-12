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14 شهيدا في غارات على مدينة عكار شمالي لبنان

قصف على لبنان
قصف على لبنان
الثلاثاء، 12-11-2024 07:59 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 14 شخصا على الأقل في غارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي ، مساء أمس على مدينة عكار شمالي لبنان واستهدفت إحداها منزلا يقطنه عدد من النازحين .اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، انه سجلت في الغارة إصابة العديد من الأشخاص وأكثر من عشرة مفقودين من النازحين ، وتقوم جرافات تابعة للجيش اللبناني بالمساعدة في رفع الأنقاض وإنقاذ المفقودين، ومن بينهم لأم وأولادها الثلاثة.

وأضاف "استهدف الطيران الإسرائيلي أيضا بلدة ميفدون في البقاع الغربي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص ".

كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدات لبنانية جنوبية اضافة الى بلدات في البقاع الشمالي وبشكل خاص بلدة شمسطار.

بترا
 
gnews

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