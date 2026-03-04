الأربعاء 2026-03-04 11:04 ص

14 شهيدًا و 25 جريحًا في غارات ليلية على مناطق لبنانية

14 شهيدًا و 25 جريحًا في غارات ليلية على مناطق لبنانية
14 شهيدًا و 25 جريحًا في غارات ليلية على مناطق لبنانية
 
الأربعاء، 04-03-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري-  قال مصدر أمني لبناني إن 14 شهيدًا ارتقوا وأصيب 25 آخرون، وتعرّضت العديد من المنازل والمنشآت لتدمير هائل، جراء سلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيلي ليلًا، على مناطق في جنوب لبنان وشرق بيروت والبقاع.اضافة اعلان


وقال المصدر إن ثمانية أشخاص استشهدوا وأصيب 14 آخرون، في غارة استهدفت بيتًا مأهولًا في بعلبك بالبقاع، موضحًا أن الغارات طالت كذلك فندقًا في بعبدا شرق بيروت، أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ ستة شهداء ارتقوا وأصيب 8 آخرون إثر الاعتداء الإسرائيلي على عرمون والسعديات في جبل لبنان.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء ست عشرة بلدة وقرية في الجنوب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات لماذ يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟

بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي

طب وصحة بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي

التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم

أخبار محلية التربية: رواتب التعليم الإضافي والمخيمات في الحسابات اليوم

واشنطن: رفع الإنذار الأمني إلى المستوى 3 في الأردن وعُمان والسعودية والإمارات

أخبار محلية واشنطن: رفع الإنذار الأمني إلى المستوى 3 في الأردن وعُمان والسعودية والإمارات

الكويت

عربي ودولي الصحة الكويتية: وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لتحسين المزاج في فصل الربيع

الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025

اقتصاد محلي الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025

حكومية

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة