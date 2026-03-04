14 شهيدًا و 25 جريحًا في غارات ليلية على مناطق لبنانية

وقال المصدر إن ثمانية أشخاص استشهدوا وأصيب 14 آخرون، في غارة استهدفت بيتًا مأهولًا في بعلبك بالبقاع، موضحًا أن الغارات طالت كذلك فندقًا في بعبدا شرق بيروت، أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ ستة شهداء ارتقوا وأصيب 8 آخرون إثر الاعتداء الإسرائيلي على عرمون والسعديات في جبل لبنان.
ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء ست عشرة بلدة وقرية في الجنوب.
