14 شهيدًا و 25 جريحًا في غارات ليلية على مناطق لبنانية

09:05 ص

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني إن 14 شهيدًا ارتقوا وأصيب 25 آخرون، وتعرّضت العديد من المنازل والمنشآت لتدمير هائل، جراء سلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيلي ليلًا، على مناطق في جنوب لبنان وشرق بيروت والبقاع. اضافة اعلان





وقال المصدر إن ثمانية أشخاص استشهدوا وأصيب 14 آخرون، في غارة استهدفت بيتًا مأهولًا في بعلبك بالبقاع، موضحًا أن الغارات طالت كذلك فندقًا في بعبدا شرق بيروت، أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ ستة شهداء ارتقوا وأصيب 8 آخرون إثر الاعتداء الإسرائيلي على عرمون والسعديات في جبل لبنان.



ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات لإخلاء ست عشرة بلدة وقرية في الجنوب.







