15 شهيدا و29 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 15شخصا وجرح 29 آخرون في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الجنوب وبعلبك بعد ظهر اليوم السبت.

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وقال بيان وزارة الصحة اللبنانية " إن الغارات على صور أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 16 آخرين بجروح بينهم 3 حالتهم حرجة.