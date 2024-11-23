15 شهيدا و29 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال بيان وزارة الصحة اللبنانية " إن الغارات على صور أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 16 آخرين بجروح بينهم 3 حالتهم حرجة.
كما بلغت حصيلة الغارات على بلدات في قضاء بعلبك 11 شهيدا وجرح 13شخصا وأستشهد 3 مسعفين في غارة على بلدة باتوليه في الجنوب.
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