 
السبت 2024-11-23 10:44 م
 

15 شهيدا و29 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 23-11-2024 08:32 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 15شخصا وجرح 29 آخرون في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الجنوب وبعلبك بعد ظهر اليوم السبت.

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وقال بيان وزارة الصحة اللبنانية " إن الغارات على صور أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 16 آخرين بجروح بينهم 3 حالتهم حرجة.


كما بلغت حصيلة الغارات على بلدات في قضاء بعلبك 11 شهيدا وجرح 13شخصا وأستشهد 3 مسعفين في غارة على بلدة باتوليه في الجنوب.

 
gnews

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