15 قتيلا على الأقل في القصف الروسي الليلي على منطقة كييف

الوكيل الإخباري- أوقع القصف الروسي الليلي على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح الأربعاء.

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