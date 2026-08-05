الأربعاء 2026-08-05 10:23 ص

15 قتيلا على الأقل في القصف الروسي الليلي على منطقة كييف

15 قتيلا على الأقل في القصف الروسي الليلي على منطقة كييف
15 قتيلا على الأقل في القصف الروسي الليلي على منطقة كييف
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   أوقع القصف الروسي الليلي على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح الأربعاء.

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وكتبت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تطبيق (تليغرام) "قُتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون في الهجوم الليلي الذي شنه العدو خارج كييف"، وكانت السلطات العسكرية في العاصمة أفادت وفي وقت سابق بمقتل امرأة في المدينة.

 
 


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