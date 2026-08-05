15 قتيلا على الأقل في القصف الروسي الليلي على منطقة كييف

وكتبت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تطبيق (تليغرام) "قُتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون في الهجوم الليلي الذي شنه العدو خارج كييف"، وكانت السلطات العسكرية في العاصمة أفادت وفي وقت سابق بمقتل امرأة في المدينة.
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