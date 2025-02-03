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15 قتيلاً في انفجار جديد لسيارة مفخخة في منبج بسوريا

صورة متداولة للسيارة المفخخة في منبج
صورة متداولة للسيارة المفخخة في منبج
الإثنين، 03-02-2025 10:43 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الإثنين، نقلا عن الدفاع المدني السوري، أن انفجار سيارة مفخخة جديد، وقع في مدينة منبج شرق حلب، أدى لوقوع عدة قتلى وجرحى.اضافة اعلان


وأكدت مصادر الدفاع المدني السوري، أن الانفجار أسفر عن عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت أخبار مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الضحايا أغلبهم من النساء.

وقال الدفاع المدني السوري إن الحصيلة الأولى أشارت لسقوط 15 قتيلا و15 جريحا في الانفجار.

وأشار المرصد السوري إلى أن التفجير هو السادس من نوعه في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا مؤخرا.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 1 فبراير مقتل 9 أشخاص بينهم عناصر من فصائل "الجيش الوطني" وأصيب 15 آخرين بجروح بيهم مدنيين وأطفال، إثر انفجار آلية ملغمة بالقرب من موقع عسكري تابع للفصائل في شارع الرابطة بمدينة منبج شرقي حلب، وسط معلومات عن ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات بليغة بين الجرحى.

سكاي نيوز
 
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